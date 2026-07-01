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Pique-niques culturels Saint-Nicolas-d’Aliermont

vendredi 31 juillet 2026 · Saint-Nicolas-d'Aliermont

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
29 Rue des Canadiens
Ville
76510 Saint-Nicolas-d'Aliermont
Département
Seine-Maritime
Tarif

Saint-Nicolas-d’Aliermont

Pique-niques culturels

29 Rue des Canadiens Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Vendredi 31 juillet dès 18h, rendez-vous aux Ateliers Pons pour un Pique-nique Culturel gratuit à Saint-Nicolas-d’Aliermont.

La soirée débutera avec des jeux en bois et une découverte des Ateliers Pons, avant un pique-nique partagé en compagnie de l’artiste Ottilia autour de l’astrologie celtique. À partir de 22h, profitez d’une observation des étoiles pour clôturer cette soirée sous le ciel d’été.

Apportez votre pique-nique des tables, des bancs et des chaises seront mis à votre disposition pour partager ce moment convivial en plein air.   .

29 Rue des Canadiens Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie   communication@mairie-sna.fr

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English : Pique-niques culturels

L’événement Pique-niques culturels Saint-Nicolas-d’Aliermont a été mis à jour le 2026-07-03 par Communauté de communes des Falaises du Talou

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