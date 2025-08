Pique-niques de quartier Arcachon

Pique-niques de quartier Arcachon vendredi 5 septembre 2025.

Pique-niques de quartier

Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

Partagez un moment convivial entre voisins autour d’un repas tiré du panier. Installez-vous confortablement sur votre couverture et profitez d’une ambiance festive animée par des musiciens talentueux. Une occasion unique de se retrouver, de faire connaissance et de créer de nouveaux liens dans une atmosphère chaleureuse et conviviale.

Et vous, dans quel quartier serez-vous ? .

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97

English : Pique-niques de quartier

German : Pique-niques de quartier

Italiano :

Espanol : Pique-niques de quartier

L’événement Pique-niques de quartier Arcachon a été mis à jour le 2025-07-02 par OT Arcachon