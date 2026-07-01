PIQUE-NIQUES ÉTOILÉS PIQUE-NIQUE ÉTOILÉ Layrac-sur-Tarn

Informations pratiques

Layrac-sur-Tarn

PIQUE-NIQUES ÉTOILÉS

PIQUE-NIQUE ÉTOILÉ 1400 Chemin des Couloms Layrac-sur-Tarn Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:30:00

fin : 2026-07-30 23:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Partagez un moment magique et suspendu en Val’Aïgo ! Débutez la soirée par un pique-nique convivial au coucher du soleil, puis laissez-vous guider à travers les mystères des constellations par un astronome professionnel et son télescope. Une expérience sensorielle et fascinante à vivre.

Cet été, l’Office de Tourisme du Val’Aïgo vous invite à déconnecter le temps d’une soirée exclusive la tête dans les étoiles.

Le rendez-vous est donné dès 19h30 installez votre plaid sur l’herbe, sortez votre pique-nique du sac et profitez de la douceur de la fin de journée pour partager un moment chaleureux et convivial avec vos proches ou voisins au coucher du soleil.

À partir de 21h00, la magie opère. À la nuit tombée, un astronome professionnel déploie son télescope et vous embarque pour un voyage immersif à la découverte de la voûte céleste. Laissez-vous conter les mystères des constellations et l’immensité de la Voie Lactée lors de cette animation captivante, accessible à tous.

Une expérience unique, poétique et scientifique, pour redécouvrir la beauté de nos nuits estivales.

Public Tout public (idéal pour les familles, les curieux et les amoureux de la nature).

Règlement en espèces ou chèque.

Conseil Pensez à amener votre pique-nique, une couverture pour vous allonger confortablement et une petite laine pour la fin de soirée.

Réservation obligatoire (places limitées pour le confort d’observation) office.tourisme@valaigo.fr .

PIQUE-NIQUE ÉTOILÉ 1400 Chemin des Couloms Layrac-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie +33 6 10 63 28 43 office.tourisme@valaigo.fr

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English :

Share a magical, unforgettable moment in Val?A%EFgo! Start the evening with a cozy picnic at sunset, then let a professional astronomer guide you through the mysteries of the constellations with his telescope. A fascinating sensory experience not to be missed.

L’événement PIQUE-NIQUES ÉTOILÉS Layrac-sur-Tarn a été mis à jour le 2026-07-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE