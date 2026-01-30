Pirates à Aquae Centre Aquatique Aquae Dax
Centre Aquatique Aquae 3 rue Joseph Laurens Dax Landes
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
2026-02-11
Tous les enfants sont invités à devenir des pirates. De 15h à 17h30, sous les yeux attentifs des maîtres-nageurs eux-mêmes costumés, ils pourront franchir un pont suspendu, battre leur record de nage ou encore survoler le bassin au moyen d’une tyrolienne. Des boissons seront offertes à tous les pirates. .
Centre Aquatique Aquae 3 rue Joseph Laurens Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 68 68
English : Pirates à Aquae
