Pirates à Aquae Centre Aquatique Aquae Dax

Pirates à Aquae

Centre Aquatique Aquae 3 rue Joseph Laurens Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Tous les enfants sont invités à devenir des pirates. De 15h à 17h30, sous les yeux attentifs des maîtres-nageurs eux-mêmes costumés, ils pourront franchir un pont suspendu, battre leur record de nage ou encore survoler le bassin au moyen d’une tyrolienne. Des boissons seront offertes à tous les pirates. .

Centre Aquatique Aquae 3 rue Joseph Laurens Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 68 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pirates à Aquae

L’événement Pirates à Aquae Dax a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Grand Dax