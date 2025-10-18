PIRATES DE L’AIR Ervauville

PIRATES DE L'AIR Ervauville samedi 18 octobre 2025.

PIRATES DE L’AIR

route d’Ervauville Ervauville Loiret

Tarif : 10 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 16:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Un numéro burlesque aussi réussi, c’est du très grand art. Ils ont une puissance comique incroyable. Mimiques, gestuelles, inventions gaguesques, même ventriloquie, sans parler de leurs talents vocaux et musicaux ! Ils réussissent à séduire tous les publics. Avec des pirates pareils, on n’a qu’une envie, se laisser détourner pour la destination zygomatiques max. Chapeau ! Olivier LEJEUNE (humoriste)… 10 .

route d’Ervauville Ervauville 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 84 54 20 71

English :

A burlesque act as successful as this is high art. They have incredible comic power. Mimicry, gestures, gag-like inventions, even ventriloquism!

German :

Eine so gelungene Burlesque-Nummer ist ganz große Kunst. Sie haben eine unglaubliche komische Kraft. Mimik, Gestik, gagueske Erfindungen, sogar Bauchrednerei!

Italiano :

Un numero di burlesque di tale successo è un’arte elevata. Hanno un’incredibile forza comica. Mimica, gestualità, invenzioni gag, persino ventriloquismo!

Espanol :

Un número de burlesque tan exitoso es arte de alto nivel. Tienen un poder cómico increíble. Imitación, gestos, invenciones tipo gag, ¡incluso ventriloquia!

