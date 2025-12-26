PIRE RATE DES CARAIBES Le Mans

PIRE RATE DES CARAIBES

37 Rue nationale Le Mans Sarthe

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-15

2026-02-07 2026-02-08 2026-02-14 2026-02-15

Une comédie interactive et flibustière de Joachim Desmoines

Il était une fois une petite rate qui rêvait de devenir pirate… Rate Kham la rouge on l’appelait ! Avec son amie Ratoncita, elles formèrent un équipage, de pires rates pas très sages !

Mais elles avaient des ennemies Lady Chatte-Earl Grey de la marine anglaise, Barba Negra, Barba Roja et Barba Papa de la marine espagnole, mais aussi l’affreux El Pulpo du fameux navire fantôme Le Hollandais Gluant !

Aidez les à croiser le Cap Horn pour se rendre à l’île de Tuatuamontua dans le Pacifique ! Il faudra là-bas les épauler, afin de trouver le fameux trésor perdu des Incas…avec Cécile Batailler et Jordi Cardoner .

