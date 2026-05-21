Mimizan

Pirogue conte et légendes

Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan Landes

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 16:00:00

fin : 2026-08-13 17:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Au cœur de la nature, embarquez avec vos enfants dans un voyage extraordinaire… Suivez la conteuse au fil de l’eau au rythme des pagaies, à la rencontre des êtres de légende ! .

Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr

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English : Pirogue conte et légendes

L’événement Pirogue conte et légendes Mimizan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Mimizan