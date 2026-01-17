Pirogue et Patrimoine du Bélon Domaine de Beg Porz Lieu-dit Beg Porz Moëlan-sur-Mer

Pirogue et Patrimoine du Bélon Domaine de Beg Porz

Lieu-dit Beg Porz Domaine maritime de Beg Porz Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2026-08-21 09:30:00

fin : 2026-08-21 12:30:00

2026-08-21

Découvrez les trésors insoupçonnés de la ria du Bélon. Seul ou en tribu de 9 personnes maximum. Avec moniteur et guide du patrimoine.

A partir de 4 ans. .

Lieu-dit Beg Porz Domaine maritime de Beg Porz Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 71 07 98

