Pirou au Moyen-Age Pirou

En compagnie du guide conférencier Simon Tasset, venez découvrir l’histoire du château fort de Pirou durant l’époque du duché de Normandie, de l’arrivée des scandinaves à la reprise de la Normandie par Philippe Auguste en 1204. Apprenez l’histoire de la Normandie et celle de la construction du château de Pirou au XIIeme siècle.

Sur réservation uniquement.

Les dimanches à 14h30. .

3 Le Château Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 84 98 41 25 accueil@chateau-pirou.fr

