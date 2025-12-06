Pirouette La danse des 4 saisons Crépy-en-Valois

Pirouette La danse des 4 saisons

1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-06 16:30:00

fin : 2025-12-06

Une promenade imaginaire en forêt au fil des saisons avec une danseuse seule en scène des oiseaux qui chantent, le vent dans les arbres, les nuages sombres, de l’orage et les éclairs, la langueur et la chaleur qui s’élève de la terre, la valse des feuilles mortes, le froid de la glace, la douceur de la neige.

Pirouette est une évocation chorégraphique de la nature, de ses couleurs, de sa poésie, de ses respirations.

Une invitation à la contemplation, à la palpitation, et aux émotions, une promenade sensorielle grâce à la danse et à la musique des 4 saisons de Vivaldi recomposée.

Dès 1 ans

English :

An imaginary walk in the forest through the seasons, with a solo dancer on stage: birds singing, the wind in the trees, dark clouds, thunder and lightning, the languor and warmth rising from the earth, the waltz of dead leaves, the cold of ice, the softness of snow.

Pirouette is a choreographic evocation of nature, its colors, its poetry, its breaths.

An invitation to contemplation, palpitation and emotions, a sensory promenade through dance and the music of Vivaldi’s 4 seasons recomposed.

From age 1

German :

Ein imaginärer Waldspaziergang durch die Jahreszeiten mit einer Tänzerin allein auf der Bühne: singende Vögel, der Wind in den Bäumen, dunkle Wolken, Gewitter und Blitze, die Sehnsucht und die Wärme, die von der Erde aufsteigt, der Walzer der toten Blätter, die Kälte des Eises, die Weichheit des Schnees.

Pirouette ist eine choreografische Beschwörung der Natur, ihrer Farben, ihrer Poesie und ihrer Atmung.

Eine Einladung zur Kontemplation, zum Herzklopfen und zu Emotionen, ein sensorischer Spaziergang dank des Tanzes und der neu komponierten Musik der vier Jahreszeiten von Vivaldi.

Ab 1 Jahr

Italiano :

Una passeggiata immaginaria nella foresta attraverso le stagioni con un danzatore solista in scena: il canto degli uccelli, il vento tra gli alberi, le nuvole scure, i tuoni e i lampi, il languore e il calore che sale dalla terra, il valzer delle foglie morte, il freddo del ghiaccio, la morbidezza della neve.

Pirouette è un’evocazione coreografica della natura, dei suoi colori, della sua poesia, del suo respiro.

È un invito alla contemplazione, al palpito e alle emozioni, una passeggiata sensoriale attraverso la danza e la musica delle 4 stagioni di Vivaldi ricomposte.

Dall’età di 1 anno

Espanol :

Un paseo imaginario por el bosque a través de las estaciones con un bailarín solista en escena: el canto de los pájaros, el viento en los árboles, las nubes oscuras, los truenos y relámpagos, la languidez y el calor que surgen de la tierra, el vals de las hojas muertas, el frío del hielo, la suavidad de la nieve.

Pirouette es una evocación coreográfica de la naturaleza, sus colores, su poesía, su aliento.

Es una invitación a la contemplación, la palpitación y las emociones, un paseo sensorial a través de la danza y la música de las 4 estaciones de Vivaldi recompuestas.

A partir de 1 año

