Avec des oeuvres de Jean-Luc Blanc, Rebecca Brodskis, Nina Childress, Mathis Collins, Florent Dubois, Rudy Dumas, Romuald Jandolo, Arnaud Labelle-Rojoux, Aurore-Caroline Marty, Zélie Nguyen, Chloé Quenum, Stefan Rinck, Elsa Sahal, Marnie Weber.

En leur temps, les artistes modernes ont trouvé dans l’univers circassien un espace de liberté propice à leurs expérimentations picturales. Ils y ont puisé un répertoire foisonnant de motifs, de formes et de figures à rejouer et réinventer pour déconstruire les normes sociales, idéologiques et culturelles de leur époque. Ce spectacle fascinant tantôt corrosif, tantôt poétique qui a la singularité d’exulter la vie autant qu’il exalte les sens a su capter les courants artistiques les plus novateurs. Mais qu’en est-il de la création contemporaine ? De quelles manières cette synesthésie des sens et cet espace de liberté sont-ils rejoués par les arts visuels aujourd’hui ?

En parallèle de la 11ème édition du festival international du cirque de Bayeux, et à l’occasion de ses 20 ans, Le Radar a réuni une multitude d’oeuvres plastiques pour vous embarquer dans sa piste aux étoiles ! Une invitation, pour spectateurs avertis et autres curieux, à prolonger le spectacle hors chapiteau

English : Pirouettes ! Quand l’art contemporain fait son cirque

With works by Jean-Luc Blanc, Rebecca Brodskis, Nina Childress, Mathis Collins, Florent Dubois, Rudy Dumas, Romuald Jandolo, Arnaud Labelle-Rojoux, Aurore-Caroline Marty, Zélie Nguyen, Chloé Quenum, Stefan Rinck, Elsa Sahal, Marnie Weber.

In their time, modern artists have found in the circus world a space of freedom conducive to their pictorial experiments. They drew on an abundant repertoire of motifs, forms and figures to replay and reinvent in order to deconstruct the social, ideological and cultural norms of their time. This fascinating show sometimes corrosive, sometimes poetic which has the singularity of exulting life as much as it exalts the senses, has captured the most innovative artistic currents. But what about contemporary creation? In what ways is this synesthesia of the senses and this space of freedom being replayed by the visual arts today?

To coincide with the 11th edition of the Bayeux International Circus Festival, and to mark its 20th anniversary, Le Radar has brought together a multitude of visual artworks to take you on a journey to the stars! An invitation to experienced and curious spectators to extend the show outside the big top

German : Pirouettes ! Quand l’art contemporain fait son cirque

Mit Werken von Jean-Luc Blanc, Rebecca Brodskis, Nina Childress, Mathis Collins, Florent Dubois, Rudy Dumas, Romuald Jandolo, Arnaud Labelle-Rojoux, Aurore-Caroline Marty, Zélie Nguyen, Chloé Quenum, Stefan Rinck, Elsa Sahal, Marnie Weber.

Zu ihrer Zeit fanden moderne Künstler in der Welt des Zirkus einen Freiraum, der ihren bildnerischen Experimenten förderlich war. Sie schöpften aus einem reichhaltigen Repertoire an Motiven, Formen und Figuren, die sie nachspielten und neu erfanden, um die sozialen, ideologischen und kulturellen Normen ihrer Zeit zu dekonstruieren. Dieses faszinierende Spektakel mal ätzend, mal poetisch -, das die Einzigartigkeit besitzt, das Leben ebenso zu bejubeln wie die Sinne zu verherrlichen, hat die innovativsten künstlerischen Strömungen eingefangen. Doch wie sieht es in der zeitgenössischen Kunst aus? Wie werden diese Synästhesie der Sinne und dieser Raum der Freiheit heute in der bildenden Kunst neu gespielt?

Parallel zur 11. Ausgabe des internationalen Zirkusfestivals von Bayeux und anlässlich seines 20-jährigen Bestehens hat Le Radar eine Vielzahl von Kunstwerken zusammengestellt, um Sie in seine Sternenmanege zu entführen! Eine Einladung für erfahrene Zuschauer und andere Neugierige, das Spektakel außerhalb des Zeltes zu verlängern

Italiano :

Con opere di Jean-Luc Blanc, Rebecca Brodskis, Nina Childress, Mathis Collins, Florent Dubois, Rudy Dumas, Romuald Jandolo, Arnaud Labelle-Rojoux, Aurore-Caroline Marty, Zélie Nguyen, Chloé Quenum, Stefan Rinck, Elsa Sahal, Marnie Weber.

Nel loro tempo, gli artisti moderni hanno trovato nel mondo del circo uno spazio di libertà favorevole alla loro sperimentazione pittorica. Hanno attinto a un abbondante repertorio di motivi, forme e figure da riprodurre e reinventare per decostruire le norme sociali, ideologiche e culturali del loro tempo. Questo affascinante spettacolo a volte corrosivo, a volte poetico che ha la singolarità di esaltare la vita tanto quanto i sensi, ha catturato le correnti artistiche più innovative. Ma che dire della creazione contemporanea? In che modo questa sinestesia dei sensi e questo spazio di libertà vengono riproposti oggi dalle arti visive?

In occasione dell’11° Festival Internazionale del Circo di Bayeux e del suo 20° anniversario, Le Radar ha riunito una serie di opere visive per farvi viaggiare verso le stelle! Un invito agli spettatori informati e ai curiosi a prolungare lo spettacolo al di fuori del tendone

Espanol :

Con obras de Jean-Luc Blanc, Rebecca Brodskis, Nina Childress, Mathis Collins, Florent Dubois, Rudy Dumas, Romuald Jandolo, Arnaud Labelle-Rojoux, Aurore-Caroline Marty, Zélie Nguyen, Chloé Quenum, Stefan Rinck, Elsa Sahal, Marnie Weber.

En su momento, los artistas modernos encontraron en el mundo del circo un espacio de libertad propicio para su experimentación pictórica. Recurrieron a un abundante repertorio de motivos, formas y figuras para reproducir y reinventar con el fin de deconstruir las normas sociales, ideológicas y culturales de su tiempo. Este fascinante espectáculo -a veces corrosivo, a veces poético-, que tiene la singularidad de exaltar la vida tanto como los sentidos, ha captado las corrientes artísticas más innovadoras. Pero, ¿qué ocurre con la creación contemporánea? ¿De qué manera esta sinestesia de los sentidos y este espacio de libertad son recreados hoy por las artes visuales?

Coincidiendo con el 11º Festival Internacional de Circo de Bayeux y con motivo de su 20º aniversario, Le Radar ha reunido una serie de obras visuales que le llevarán de viaje a las estrellas Es una invitación a los espectadores informados y a los curiosos a prolongar el espectáculo fuera de la carpa

