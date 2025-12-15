Piscine de Saint-Jean-de-Luz Animations de Noël Route de Chantaco Saint-Jean-de-Luz

samedi 20 décembre 2025.

Route de Chantaco Piscine saint jean de Luz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20

2025-12-20

9h: Souvenir photo avec bébé
10h: Christmas brunch puis Aquafitness sur le thème de Noël
14h: Après-midi ludique   .

Route de Chantaco Piscine saint jean de Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 02 78  accueil@piscine-saintjeandeluz.fr

