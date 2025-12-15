Piscine de Saint-Jean-de-Luz Animations de Noël Route de Chantaco Saint-Jean-de-Luz
Route de Chantaco Piscine saint jean de Luz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
9h: Souvenir photo avec bébé
10h: Christmas brunch puis Aquafitness sur le thème de Noël
14h: Après-midi ludique .
Route de Chantaco Piscine saint jean de Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 02 78 accueil@piscine-saintjeandeluz.fr
