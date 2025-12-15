Piscine de Saint-Jean-de-Luz Animations de Noël Route de Chantaco Saint-Jean-de-Luz

Piscine de Saint-Jean-de-Luz Animations de Noël

Route de Chantaco Piscine saint jean de Luz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-20

9h: Souvenir photo avec bébé

10h: Christmas brunch puis Aquafitness sur le thème de Noël

14h: Après-midi ludique .

Route de Chantaco Piscine saint jean de Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 02 78 accueil@piscine-saintjeandeluz.fr

