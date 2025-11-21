Piscine de Saint-Jean-de-Luz Soirée zen Route de Chantaco Saint-Jean-de-Luz

Piscine de Saint-Jean-de-Luz Soirée zen

Route de Chantaco Piscine saint jean de Luz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10.1 – 10.1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Décoration zen, température des bassins à 32°C, lumières tamisées, soins flash et cours collectifs détente et bien être parmi une sélection kinésiologie, yoga, massages, réfexologie plantaire et cranienne, rebozzo et water rebozo, hypnose, bain sonore, aguasofrologie… Apéritif végétal .

Route de Chantaco Piscine saint jean de Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 02 78 accueil@piscine-saintjeandeluz.fr

English : Piscine de Saint-Jean-de-Luz Soirée zen

German : Piscine de Saint-Jean-de-Luz Soirée zen

Italiano :

Espanol : Piscine de Saint-Jean-de-Luz Soirée zen

L’événement Piscine de Saint-Jean-de-Luz Soirée zen Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme Pays Basque