Piscine de Saint-Jean-de-Luz Téléthon Route de Chantaco Saint-Jean-de-Luz

Piscine de Saint-Jean-de-Luz Téléthon

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Défis sportifs record de l’heure parcours d’apnées/ aquarugby match de waterpolo aquabike aquafitness… En partenariat avec les associations sportives locales. .

Route de Chantaco Piscine saint jean de Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 02 76 accueil@piscine-saintjeandeluz.fr

