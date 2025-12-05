Piscine de Saint-Jean-de-Luz Téléthon Route de Chantaco Saint-Jean-de-Luz
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Défis sportifs record de l’heure parcours d’apnées/ aquarugby match de waterpolo aquabike aquafitness… En partenariat avec les associations sportives locales. .
Route de Chantaco Piscine saint jean de Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 02 78 accueil@piscine-saintjeandeluz.fr
