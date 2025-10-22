Piscine en fête ! Pontarlier
Piscine Georges Cuinet Pontarlier Doubs
Tarif : 3.7 – 3.7 – 3.7 EUR
Début : 2025-12-23 15:00:00
fin : 2025-12-23 19:00:00
2025-12-23
Organisée par la ville de Pontarlier.
Après-midis récréatifs à destination des enfants, organisés durant les petites vacances scolaires, déclinés selon différentes thématiques selon la période. Structures gonflables aquatiques; jardin aquatique, ateliers créatifs, diffusion de musique et animations en rapport avec la thématique. .
Piscine Georges Cuinet Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 23 o.pailloux@ville-pontarlier.com
