Piscine en fête ! Pontarlier

Piscine en fête !

Piscine Georges Cuinet Pontarlier Doubs

Tarif : 3.7 – 3.7 – 3.7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 15:00:00

fin : 2025-12-23 19:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Organisée par la ville de Pontarlier.

Après-midis récréatifs à destination des enfants, organisés durant les petites vacances scolaires, déclinés selon différentes thématiques selon la période. Structures gonflables aquatiques; jardin aquatique, ateliers créatifs, diffusion de musique et animations en rapport avec la thématique. .

Piscine Georges Cuinet Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 23 o.pailloux@ville-pontarlier.com

