Piscine municipale Portes Ouvertes et soirée ciné Piscine Municipale Mont-de-Marsan

Piscine municipale Portes Ouvertes et soirée ciné Piscine Municipale Mont-de-Marsan samedi 20 septembre 2025.

Piscine municipale Portes Ouvertes et soirée ciné

Piscine Municipale 218 rue Sarraute Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

La Piscine Municipale ouvre ses portes au public, le samedi 20 septembre, de 8h à 18h30.

Cette journée vous permettra de découvrir les différentes activités aquatiques. Au programme plongée, apnée, gymnastique aquatique, sauvetage, kayak. Les associations présentent proposeront des initiations toute au long de la journée des ateliers d’éveil pour les 3-6 ans, de l’apprentissage de la natation.

Le programme complet est disponible sur montdemarsan.fr

Une projection nocturne sera proposée en fin de journée par une séance de cinéma dans le bassin à partir de 20h. « La Source », film de Rodolphe Lauga avec Sneazzy et Christopher Lambert, raconte l’histoire d’un jeune homme qui doit apprendre à nager pour réaliser son rêve.

L’entrée est à 10€ (gratuite pour les moins de 10 ans). Des sièges flottants seront à disposition, et le bonnet de bain sera pour l’occasion facultatif. .

Piscine Municipale 218 rue Sarraute Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 75 09 47 sports@montdemarsan.fr

English : Piscine municipale Portes Ouvertes et soirée ciné

German : Piscine municipale Portes Ouvertes et soirée ciné

Italiano :

Espanol : Piscine municipale Portes Ouvertes et soirée ciné

L’événement Piscine municipale Portes Ouvertes et soirée ciné Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Mont-de-Marsan