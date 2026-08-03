Informations pratiques

Puiseaux

Piscine Party

3 Rue Nieder Roden Puiseaux Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Le Syndicat Mixte du Secteur Scolaire de Puiseaux organise une Piscine Party solidaire le dimanche 27 septembre 2026 dès 9h. Au programme aquagym, aquabike, démonstrations de sauvetage, défi famille et barbecue. L’événement soutient l’apprentissage de la natation pour les enfants. Entrée libre sur

Le Syndicat Mixte du Secteur Scolaire de Puiseaux propose une journée conviviale et solidaire à la piscine de Puiseaux le dimanche 27 septembre 2026, en partenariat avec les Sapeurs-Pompiers locaux et l’ASP Natation. Cet événement promeut la prévention des noyades et l’apprentissage de la natation pour les enfants.

La matinée s’ouvre dès 9h00 avec de la nage libre, des démonstrations de sauvetage (9h30 et 11h), une séance d’aquagym à 10h30 et de l’aquabike à 12h. L’après-midi laisse place au barbecue à 12h30 (poulet, gratin de pommes de terre, dessert et boisson sur réservation avant le 12 septembre) puis au défi famille à 15h30.

Entrée gratuite sur don libre. Bonnet de bain obligatoire. Buvette disponible sur place. Repas 15 € adulte / 7 € enfant (-10 ans). .

3 Rue Nieder Roden Puiseaux 45390 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 52 30

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English :

The Puiseaux School District Joint Authority is organizing a Charity Pool Party on Sunday, September 27, 2026, starting at 9 a.m. The program includes: aqua aerobics, aquabike, lifesaving demonstrations, a family challenge, and a barbecue. The event supports swimming lessons for children. Free admis

L’événement Piscine Party Puiseaux a été mis à jour le 2026-08-03 par OT GRAND PITHIVERAIS