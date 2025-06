Concert à la piscine Saint-Germain Piscine Saint-Germain PARIS 21 juin 2025

À l’occasion de la fête de la musique, la piscine Saint-Germain à le plaisir de vous inviter à une soirée exceptionnelle. Venez vibrer au son d’un groupe local (Les araignées de Saturne) et profitez d’un cadre atypique où sport et culture s’unissent pour un moment chaleureux et inoubliable.

Le samedi 21 juin 2025

de 19h00 à 22h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-21T22:00:00+02:00

2025-06-21T20:00:00+02:00_2025-06-21T23:00:00+02:00

fin : 2025-06-22T01:00:00+02:00

Piscine Saint-Germain 12, rue Lobineau 75006 PARIS

+33156812540

La Fête de la Musique, célébrée chaque année le 21 juin, est une occasion unique de promouvoir la musique sous toutes ses formes et de rassembler les habitants autour d’événements festifs.