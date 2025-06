Course de bouées à la piscine Thérèse et Jeanne Brulé Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS 29 juin 2025

Le dimanche 29 juin, de 14h à 16h, participez à une course de bouées à la piscine Thérèse et Jeanne Brulé ! Un défi amusant et accessible dès 10 ans, idéal pour s’amuser et se mesurer aux autres dans une ambiance conviviale.

Le dimanche 29 juin 2025

de 14h00 à 16h00

payant

De 2 à 3,50 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Piscine Thérèse et Jeanne Brulé 1, place Edith Thomas 75014 PARIS

https://www.piscine-brule.com/ +33179357501 contact@piscine-brule.com https://www.facebook.com/people/Piscine-Th%C3%A9r%C3%A8se-et-Jeanne-Brul%C3%A9/100042219080003/ https://www.facebook.com/people/Piscine-Th%C3%A9r%C3%A8se-et-Jeanne-Brul%C3%A9/100042219080003/

