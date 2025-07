Exposition de Pi_Piscines à la piscine Thérèse et Jeanne Brulé Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS

Exposition de Pi_Piscines à la piscine Thérèse et Jeanne Brulé Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS mardi 8 juillet 2025 .

Passionné d’architecture et de nage, Pi_Piscines dessine les piscines d’Île-de-France sous un angle original, mêlant structures géométriques et scènes de vie aquatique. À travers ses œuvres sensibles et stylisées, il met en lumière ces lieux publics que l’on traverse souvent sans les regarder. L’exposition est en accès libre à tous, aux horaires d’ouverture de la piscine.

Du mercredi 09 juillet 2025 au mercredi 13 août 2025 :

gratuit Tout public.

Date(s) : Du 9 juillet au 13 août, l’artiste Pi_Piscines investit le hall de la piscine.

Piscine Thérèse et Jeanne Brulé 1, place Edith Thomas 75014 PARIS

https://www.piscine-brule.com/ +33179357501 contact@piscine-brule.com https://www.facebook.com/people/Piscine-Th%C3%A9r%C3%A8se-et-Jeanne-Brul%C3%A9/100042219080003/