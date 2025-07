Lectures en terrasse à la piscine Thérèse et Jeanne Brulé Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS

Lectures en terrasse à la piscine Thérèse et Jeanne Brulé Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS dimanche 6 juillet 2025 .

Installez-vous confortablement sur le solarium et laissez-vous embarquer par les voix du personnel de la piscine. Trois sessions de lecture de 20 minutes vous sont proposées chaque mercredi après-midi : un moment suspendu, entre soleil et imaginaire, pour petits et grands. Activité gratuite, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Du lundi 07 juillet 2025 au vendredi 29 août 2025 :

gratuit

Entrée piscine : 3,50 €

Tout public.

Date(s) : Chaque mercredi, de 16h à 17h, des histoires pour rêver les pieds dans l’eau.

Piscine Thérèse et Jeanne Brulé 1, place Edith Thomas 75014 PARIS

https://www.piscine-brule.com/ +33179357501 contact@piscine-brule.com https://www.facebook.com/people/Piscine-Th%C3%A9r%C3%A8se-et-Jeanne-Brul%C3%A9/100042219080003/ https://www.facebook.com/people/Piscine-Th%C3%A9r%C3%A8se-et-Jeanne-Brul%C3%A9/100042219080003/