La nuit des piscines du 14e – Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS, 17 mai 2025, PARIS.

Le 14e arrondissement vous ouvre ses piscines … de nuit !

Le temps d’une soirée exceptionnelle, venez nager, danser, vous détendre et

vivre une expérience insolite dans une ambiance festive et lumineuse. Au

programme : animations aquatiques, musique, surprises et bonne humeur. Seul e,

en famille ou entre ami es, enfilez votre maillot et laissez-vous porter par

les flots !

Le samedi 17 mai 2025

de 19h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Piscine Thérèse et Jeanne Brulé 1, place Edith Thomas 75014 PARIS

Du sport, du fun et de l’eau jusqu’au bout de la nuit !