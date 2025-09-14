Pissott’Anim Pissotte
Pissott’Anim Pissotte dimanche 14 septembre 2025.
Pissott’Anim
Pissotte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 09:00:00
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
– 5ème rassemblement de motos anciennes
– 11h00 concert Attic Clever
Bar et Food truck .
Pissotte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 10 99 68 70
L’événement Pissott’Anim Pissotte a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin