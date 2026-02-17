Piste de Napatant

avenue albert de Briey Val de Briey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-08 09:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

33 ème édition de la piste de Napatant

Parcours de 1km 3 km 13 km

Inscription en ligne avant le jeudi 05 mars

Pas d’inscription sur placeTout public

.

avenue albert de Briey Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 65 01 00 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

33rd edition of the Napatant trail

1km 3 km 13 km courses

Online registration before Thursday, March 05

No on-site registration

L’événement Piste de Napatant Val de Briey a été mis à jour le 2026-02-17 par MILTOL