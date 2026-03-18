Piste de rollers Salle des fêtes Eymoutiers
Piste de rollers Salle des fêtes Eymoutiers samedi 4 avril 2026.
Piste de rollers
Salle des fêtes Bd Lénine Eymoutiers Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-04
Pendant la première semaine des vacances de Pâques, venez profiter d’une piste de roller ouvert à tous dans une ambiance conviviale. L’entrée est gratuite et l’équipement est mis à disposition gratuitement. Que vous soyez débutant ou confirmer, venez rouler, s’amuser et passer un bon moment entre amis ou en famille. Buvette et petite restauration sur place pour profiter pleinement. .
Salle des fêtes Bd Lénine Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 41 76 94 amiesecoleseymoutiers@lilo.org
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English : Piste de rollers
L’événement Piste de rollers Eymoutiers a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Portes de Vassivière