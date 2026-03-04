Pister l’invisible, Théâtre Francine Vasse, Nantes

Pister l’invisible Jeudi 12 mars, 19h00 Théâtre Francine Vasse Loire-Atlantique

gratuit, réservation conseillée

Début : 2026-03-12T19:00:00+01:00 – 2026-03-12T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-12T19:00:00+01:00 – 2026-03-12T20:00:00+01:00

Pister l’invisible est une exploration menée envers les vivants invisibles qui peuplent nos corps et qui nous entourent. Il semble que nous sommes en vérité, des foules tremblantes et grouillantes. Voici l’histoire d’une quête curieuse, parfois loufoque, envers ce que l’on ne voit pas, qui existe pourtant, dans laquelle chercheur.es et étudiant.es de Nantes Université ont embarqué. Travaux pratiques de microbiologie, récolte d’auto-portraits microbiens, entretiens avec des chercheur·es de différents horizons et expérimentations esthétiques variées furent autant de pas aventureux vers celles·ux qui nous habitent.

Il est l’heure de raconter joyeusement le chemin parcouru à travers une performance mêlant paroles glanées dans les labos, expérimentations filmiques laborantines, danse et improvisations musicales pour microbiote, pour un moment à l’écoute de ce qui fait notre multitude et nous rend bien vivant·es.

« Et pourtant nous sommes une foule tremblante

Des corps qui grouillent

Peuplés de bestioles qui habitent là

Nichées de toute part

Des marées qui vont et viennent

De corps en corps

Histoires invisibles, ou presque

Suis-je un Nous ? »

Dans le cadre de Pister l’invisible, une résidence d’artistes à Nantes Université imaginée par la Direction culture avec le Collectif de la Meute

