Pisteur de « Faune »: Promenade contée, en réalité augmentée – Micro-Folie de Falaise Falaise, 25 mai 2025 16:30, Falaise.

Calvados

Pisteur de « Faune »: Promenade contée, en réalité augmentée Micro-Folie de Falaise Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 16:30:00

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-25

Parfois nous aimons être solidaires, parfois nous aimons être en groupe. Partir seul(e) en échappée, ou se laisser porter par une visite commentée ?

Muni(es) de vos appareils, laissez vous entrainer par un guide passionné, aux théories très sérieuses justifiant son goût pour l’absurde et l’imaginaire. L’air de rien, il vous emmène dans un monde un peu décalé, vos téléphones deviennent des jumelles et vous voilà devenus des explorateurs.

L’environnement urbain, grâce à l’installation Faune d’Adrien M & Claire B x Brest Brest Brest devient un monde à explorer, un terrain de jeu, un jeu de piste.

En famille, à partir de 6 ans sur réservation

Parfois nous aimons être solidaires, parfois nous aimons être en groupe. Partir seul(e) en échappée, ou se laisser porter par une visite commentée ?

Muni(es) de vos appareils, laissez vous entrainer par un guide passionné, aux théories très sérieuses justifiant son goût pour l’absurde et l’imaginaire. L’air de rien, il vous emmène dans un monde un peu décalé, vos téléphones deviennent des jumelles et vous voilà devenus des explorateurs.

L’environnement urbain, grâce à l’installation Faune d’Adrien M & Claire B x Brest Brest Brest devient un monde à explorer, un terrain de jeu, un jeu de piste.

En famille, à partir de 6 ans sur réservation .

Micro-Folie de Falaise Boulevard de la Libération

Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 92 44

English : Pisteur de « Faune »: Promenade contée, en réalité augmentée

Sometimes we like to be together, sometimes we like to be in a group. Do you want to go off on your own, or let yourself be carried away by a guided tour?

Armed with your cameras, let yourself be carried away by a passionate guide, whose very serious theories justify his taste for the absurd and the imaginary. He’ll take you into a world that’s a little out of sync, your phones become binoculars and you become explorers.

The urban environment, thanks to the Faune installation by Adrien M & Claire B x Brest Brest Brest, becomes a world to explore, a playground, a treasure hunt.

For families aged 6 and over, booking essential

German : Pisteur de « Faune »: Promenade contée, en réalité augmentée

Manchmal sind wir gerne solidarisch, manchmal sind wir gerne in einer Gruppe. Allein auf Entdeckungstour gehen oder sich bei einer kommentierten Führung treiben lassen?

Mit Ihren Kameras ausgestattet, lassen Sie sich von einem leidenschaftlichen Führer mit sehr ernsthaften Theorien, die seine Vorliebe für das Absurde und das Imaginäre rechtfertigen, mitreißen. Ihre Handys werden zu Ferngläsern und Sie werden zu Entdeckern.

Die städtische Umgebung wird dank der Installation Faune von Adrien M & Claire B x Brest Brest Brest zu einer Welt, die es zu erforschen gilt, zu einem Spielplatz, einer Schnitzeljagd.

Für die ganze Familie, ab 6 Jahren mit Reservierung

Italiano :

A volte ci piace stare insieme, a volte ci piace stare in gruppo. Volete partire da soli o lasciarvi trasportare da una visita guidata?

Armati di macchina fotografica, lasciatevi trasportare da una guida appassionata, le cui teorie molto serie giustificano il suo gusto per l’assurdo e l’immaginario. Vi condurrà in un mondo un po’ fuori dai sentieri battuti, trasformerà il vostro cellulare in un binocolo e vi trasformerà in esploratori.

L’ambiente urbano, grazie all’installazione Faune di Adrien M & Claire B x Brest Brest, diventa un mondo da esplorare, un parco giochi, una caccia al tesoro.

Per tutta la famiglia, dai 6 anni in su, prenotazione obbligatoria

Espanol :

A veces nos gusta estar juntos, otras en grupo. Quieres ir por libre o dejarte llevar por una visita guiada?

Armados con sus cámaras, déjense llevar por un guía apasionado, cuyas teorías muy serias justifican su gusto por lo absurdo y lo imaginario. Le llevará a un mundo un poco alejado de los caminos trillados, convertirá su teléfono móvil en unos prismáticos y le convertirá en un explorador.

El entorno urbano, gracias a la instalación Faune de Adrien M & Claire B x Brest Brest Brest, se convierte en un mundo por explorar, un patio de recreo, una búsqueda del tesoro.

Para toda la familia, a partir de 6 años, imprescindible reservar

L’événement Pisteur de « Faune »: Promenade contée, en réalité augmentée Falaise a été mis à jour le 2025-05-07 par OT Falaise Suisse Normande