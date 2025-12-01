Pisteur junior

LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-24 14:00:00

2025-12-24

Devenez les nouveaux ambassadeurs de la sécurité sur les pistes !

Rejoins l’équipe des pisteurs juniors pour améliorer la sécurité sur les pistes.

– Niveau de ski requis piste rouge ou 3ème étoile.

– ( à partir de 7 ans)

– Assurance et casque obligatoire ainsi qu’une tenue adaptée à la pratique du ski

– Encadré par les pisteurs secouristes

– Remise d’une médaille pisteur junior

Selon conditions météo

– Inscriptions et informations au Point d’Information du Domaine Skiable .

LA MONGIE Inscription au PIDS Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie pids.mongie@tourmalet.fr

English :

Become the new ambassadors for safety on the slopes!

Join the team of junior pisteurs to improve safety on the slopes.

