Pisteur junior LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre

LA MONGIE Inscription au PIDS Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Devenez les nouveaux ambassadeurs de la sécurité sur les pistes !
Rejoins l’équipe des pisteurs juniors pour améliorer la sécurité sur les pistes.
– Niveau de ski requis piste rouge ou 3ème étoile.
– ( à partir de 7 ans)
– Assurance et casque obligatoire ainsi qu’une tenue adaptée à la pratique du ski
– Encadré par les pisteurs secouristes
– Remise d’une médaille pisteur junior
Selon conditions météo
– Inscriptions et informations au Point d’Information du Domaine Skiable .
LA MONGIE Inscription au PIDS Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie pids.mongie@tourmalet.fr
English :
Become the new ambassadors for safety on the slopes!
Join the team of junior pisteurs to improve safety on the slopes.
