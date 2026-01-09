Pisteurs juniors Station de ski Barèges

Pisteurs juniors

Station de ski BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11

2026-02-11

Gratuit. Sur inscription avant 16h la veille, au point d’information.

Station de ski BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

English :

Free of charge. Registration by 4pm the day before, at the information point.

