Pisteurs juniors Station de ski Barèges mercredi 25 février 2026.
Station de ski BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2026-02-25 14:00:00
fin : 2026-02-25
2026-02-25
Gratuit. Sur inscription avant 16h la veille, au point d’information.
Station de ski BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00
English :
Free of charge. Registration by 4pm the day before, at the information point.
