Pitbull LDLC Arena Décines-Charpieu

Pitbull

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Début : 2026-11-11 20:00:00

Pitbull enflammera la LDLC Arena de Lyon-Décines, le 11 novembre 2026 pour un arrêt dans sa gigantesque tournée I’M BACK . Préparez-vous à vivre une soirée inoubliable pleine d’énergie et de hits planétaires.

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Pitbull will set the LDLC Arena in Lyon-Décines alight on 11 November 2026 as part of his massive ‘I’M BACK’ tour. Get ready for an unforgettable evening full of energy and global hits.

