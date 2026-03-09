Pitbull LDLC Arena Décines-Charpieu
Pitbull LDLC Arena Décines-Charpieu mercredi 11 novembre 2026.
Pitbull
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône
Début : 2026-11-11 20:00:00
2026-11-11
Pitbull enflammera la LDLC Arena de Lyon-Décines, le 11 novembre 2026 pour un arrêt dans sa gigantesque tournée I'M BACK . Préparez-vous à vivre une soirée inoubliable pleine d'énergie et de hits planétaires.
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
English : Pitbull
Pitbull will set the LDLC Arena in Lyon-Décines alight on 11 November 2026 as part of his massive 'I'M BACK' tour. Get ready for an unforgettable evening full of energy and global hits.
