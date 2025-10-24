PITBULL – I’M BACK ! – ALLIANZ RIVIERA Nice

PITBULL – I’M BACK ! Début : 2026-07-12 à 19:00. Tarif : – euros.

LIVE NATION PRÉSENTE : PITBULL – I’m Back ! Achat limité à 8 billets par acheteur.Pitbull est fier d’annoncer qu’un euro de chaque billet vendu sera reversé à la Self First Foundation, qui œuvre à améliorer l’accès à l’éducation et les ressources éducatives pour les populations défavorisées à travers le monde. INFORMATION IMPORTANTE OBTENTION DES BILLETSLes billets pour cet évènement seront disponibles par internet uniquement et seront limités à 8 billets par acheteur.Les billets ne seront disponibles qu’au format e-tickets / m-tickets (aucun envoi postal, ni retrait magasin).Les billets e-tickets / m-tickets définitifs pourront être téléchargés depuis votre compte client quelques jours avant le concert.Vous recevrez un mail d’information dès que votre commande pourra être téléchargée.Les contremarques émises à l’issue de votre commande ne permettent pas l’entrée à l’événement.Vous devrez impérativement télécharger les e-tickets / m-tickets définitifs quelques jours avant l’événement.

ALLIANZ RIVIERA BOULEVARD DES JARDINIERS 06200 Nice 06