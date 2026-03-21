PITCH AND MATCH Soirée Célibataires Moma Kitchen Food Court Bayonne

PITCH AND MATCH Soirée Célibataires

Moma Kitchen Food Court 26 boulevard du BAB Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Suite au gros succès de la première édition, venez participer ou découvrir cette soirée pour les célibataires au MOMA Kitchen de Bayonne.

Le principe de Pitch & Match ; Pitch sur scène chaque pitcheur a 3-5 minutes pour présenter son/sa pote célibataire, avec un PowerPoint ou simplement à l’oral. Écoute & match le public découvre la personne et note ses coups de cœur. Après le pitch si ça matche, les spectateurs peuvent venir discuter avec les pitcheurs et leurs amis pour apprendre à se connaître ou simplement échanger. Ambiance garantie un animateur est là pour guider les pitchs, lancer des interactions et mettre l’ambiance. Bonus pour les pitcheurs une consommation offerte pour célébrer ton pitch. Règles d’or Good vibes only, bienveillante et bonne humeur, respect du temps et des participants .

Moma Kitchen Food Court 26 boulevard du BAB Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine aurelie@momakitchen.fr

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English : PITCH AND MATCH Soirée Célibataires

L’événement PITCH AND MATCH Soirée Célibataires Bayonne a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Bayonne