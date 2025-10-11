PITCH CONFÉRENCE | Climat, comment agir ? Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

PITCH CONFÉRENCE | Climat, comment agir ? Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris samedi 11 octobre 2025.

Ven. 11 oct. 2025 de 14h30 > 17h |

14h30-15h30 : en 1h, partez en voyage à travers les causes et conséquences du changement climatique et testez vos connaissances en répondant aux quiz. Le Pitch Climat est un parcours initiatique qui vous accompagne de façon synthétique et accessible pour mieux comprendre ce grand enjeu. Guidé·es par nos 2 pitcheuses, vous explorerez également votre pouvoir d’action pour contribuer à un monde plus durable, équitable et joyeux.

15h30-16h30 : rencontrez et échangez avec les acteur·rices du quartier, découvrez de nombreux formats pour approfondir vos connaissances de façon amusante, et des façons concrètes d’agir (soutien de projets, bénévolat, sensibilisation…)

Infos pratiques :

A partir de 14 ans- Pour répondre aux quiz, vous aurez besoin de votre smartphone. La conférence reste accessible sans, vous pourrez répondre en binôme !

Gratuit sur réservation : https://www.billetweb.fr/pro/madorobin

Découvrez le Pitch Climat en partenariat avec 17 Vert l’action , une conférence ludique et interactive pour mieux comprendre le problème climatique, et rencontrez les acteur·rices du quartier pour agir à votre échelle.

Le samedi 11 octobre 2025

de 14h30 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-11T17:30:00+02:00

fin : 2025-10-11T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-11T14:30:00+02:00_2025-10-11T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin