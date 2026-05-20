Caen

Pitch my friend soirée dating ! <3 Le MoHo 16 bis Quai Amiral Hamelin Caen Calvados Tarif : - - Date : jour - année - mois - jour et horaire : Début : 2026-06-24 18:00:00 fin : 2026-06-24 20:30:00 Date(s) : 2026-06-24 5 minutes pour caser ton/ta pote… ça se passe au MoHo ! Le 24 juin à 19h, viens défendre ton/ta célib préféré.e sur scène ! Tu deviens son/sa meilleur.e agent le temps d’une soirée tu montes sur scène pour convaincre le public que ton/ta pote mérite clairement qu’on s’intéresse à elle ! 5 minutes pour caser ton/ta pote… ça se passe au MoHo ! Le 24 juin à 19h, viens défendre ton/ta célib préféré.e sur scène ! Le concept ? Tu deviens son/sa meilleur.e agent le temps d’une soirée tu montes sur scène pour convaincre le public que ton/ta pote mérite clairement qu’on s’intéresse à lui/elle. Le format 5 minutes pour le/la pitcher (oui, avec ton plus beau PowerPoint) 5 minutes de questions pour voir si tout ça tient vraiment la route Ouverture du bar 18h, début des présentations à 19h. Tu veux relever le défi ? Inscris ta pépite ici (avant le 14 juin). On veut du fun, du décalé et des présentations qui marquent. Tu préfères juste venir te marrer et découvrir les pitchs ? Inscris-toi ! . Le MoHo 16 bis Quai Amiral Hamelin Caen 14000 Calvados Normandie Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pitch my friend soirée dating ! <3

5 minutes to set up your friend… at the MoHo!

On 24 June at 7pm, come and defend your favourite single on stage!

You’ll become their best agent for the evening: you’ll get up on stage to convince the audience that your pal clearly deserves our attention!

L’événement Pitch my friend soirée dating ! <3 Caen a été mis à jour le 2026-05-20 par Calvados Attractivité