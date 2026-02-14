Pitch Presque Parfait : 30e édition !, Valence Romans Innov, Alixan
Pitch Presque Parfait : 30e édition !, Valence Romans Innov, Alixan mercredi 4 mars 2026.
Pitch Presque Parfait : 30e édition ! Mercredi 4 mars, 17h00 Valence Romans Innov Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-04T17:00:00+01:00 – 2026-03-04T18:00:00+01:00
Fin : 2026-03-04T17:00:00+01:00 – 2026-03-04T18:00:00+01:00
ÉDITION SPÉCIALE * 30e édition du Pitch Presque Parfait !
à Valence Romans Innov (Desserte bus & train : Gare TGV, ou Parking P4 gratuit durant 3h)
Vous êtes entrepreneur, acteur associatif, personne volontaire, et vous souhaitez participer et aider les nouveaux entrepreneurs de notre territoire ?
Deux porteurs de projets locaux ont besoin de votre regard critique bienveillant pour tester leur élément différenciateur, avoir des retours sur leur projet innovant, leur discours.
… c’est aussi l’occasion d’échanger avec d’autres entrepreneurs et acteurs de l’innovation sur le territoire.
Participez et exprimez-vous pour favoriser l’émergence des pépites de demain !
Entrée gratuite, inscription obligatoire.
Valence Romans Innov 55 rue Roland Moreno 26300 Alixan Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://PPP-30.eventbrite.fr/?aff=OA »}]
Événement La French Tech