Pitch ton industrie Espace Charles Aznavour Arnouville

Pitch ton industrie Mardi 18 novembre, 13h30 Espace Charles Aznavour Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T13:30:00 – 2025-11-18T17:30:00

Fin : 2025-11-18T13:30:00 – 2025-11-18T17:30:00

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France et ses partenaires :

( France Travail, Missions locales VOE et Plaine de France, Maison de l’emploi RPF, NQT et l’Apec) organisent à destination des habitants en recherche d’emploi ou en reconversion ainsi qu’aux entreprises et partenaires du territoire Roissy Pays de France un évenement de sensibilisation aux métiers et formations du secteur de l’industrie.

Une table ronde réunissant des experts du secteur ( Le GIM, AFORP, AFMAE et d’autres acteurs phares de l’industrie) permettra d’évoquer les enjeux, les innovations et les opportunités professionnelles.

Une séquence « Pitch » mettra en lumière des entreprises volontaires et engagées en leur permettant de présenter leur activité et leur environnement de travail dans un format ludique et dynamique.

Les habitants intéréssés par le secteur et ses opportunités auront à la fin de l’évènement la possibilité de s’inscrire sur des visites d’entreprises et bénéficier d’immersions ou de détections de compétences liées au métiers visés.

Espace Charles Aznavour Av. Paul Vaillant Couturier, 95400 Arnouville Arnouville 95400 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « emploi.entreprises@roissypaysdefrance.fr »}]

Table ronde de professionnels du secteur suivie d’une séquence de pitch d’entreprises et d’inscription à des visites sur sites. Industrie metiers

