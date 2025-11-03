Pitchfork Music Festival 2025

7 jours – 1 lieux – 80 artistes

Pour sa 14ᵉ édition, le Pitchfork Music Festival Paris reprend possession de la capitale française du 3 au 9 novembre 2025. Fidèle à son esprit explorateur, Pitchfork Paris invite les curieux à une véritable odyssée musicale urbaine : une semaine de concerts et de nuits effervescentes, réparties dans onze lieux emblématiques de la ville, du Trabendo à la Mécanique Ondulatoire, du Trianon à l’Olympia, en passant par le Badaboum, le Café de la Danse, le Silencio, le Supersonic, le Supersonic Records, le POPUP! et l’Elysée Montmartre.

Entre salles mythiques et scènes intimistes, Pitchfork Paris compose une cartographie sonore unique, pensée comme une traversée de la ville et de ses nuits.

Côté programmation, le festival réunit une génération d’artistes qui redessinent les frontières entre indie, pop, électronique et expérimental : de la pop avant-gardiste d’A. G. Cook à la soul magnétique d’Erika de Casier, du groove hybride de Blood Orange à la poésie électrique d’Indigo De Souza, en passant par les révélations de demain — Self Esteem, underscores, spill tab, Momma, Marie Davidson, Panda Bear, Du Blonde ou DellaXOZ. Une affiche plurielle, féminine, internationale, à l’image d’un festival toujours à la recherche du son d’après.

Produit par Super! en accord avec le média Pitchfork basé à Chicago, le festival qui se décline aussi à Londres et Mexico, prolonge son empreinte sur la capitale française, accomplissant une mission commune aux trois villes unies : révéler la bande-son du futur et faire battre le cœur des musiques émergentes.

Un parcours urbain 100% découvertes de 3 jours

Pitchfork Avant-Garde, c’est le festival dans le festival. Véritable coeur battant des découvertes musicales repérées par Pitchfork Paris, plébiscité par un public curieux, le programme Avant-Garde continue de se développer d’année en année, dans l’esprit d’une »block party » qui occupe le quartier de la Bastille en s’étalant désormais sur 3 soirées, dans 6 salles toutes situées à 10 minutes à pieds l’une de l’autre.

Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 novembre, muni d’un pass unique donnant accès à tous les lieux du parcours, vous pouvez naviguer librement d’une salle à l’autre, avec 17 groupes à découvrir chaque soir, dont la grande majorité viennent se produire sur scène pour la première fois en France, voire en Europe.

