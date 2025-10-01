Pitchouns Festival Pontonx-sur-l’Adour

Pitchouns Festival Pontonx-sur-l'Adour mercredi 1 octobre 2025.

5002F Rue de la Carrère Pontonx-sur-l’Adour Landes

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-05

2025-10-01

Le Pitchouns Festival, c’est bien plus qu’un simple événement c’est une parenthèse enchantée, un espace où l’imagination prend son envol, où les petites mains s’activent avec enthousiasme et où les yeux brillent de mille feux.

Le Pitchouns Festival, c’est une invitation à la curiosité, à l’apprentissage par le jeu et au plaisir d’être ensemble. .

English : Pitchouns Festival

The Pitchouns Festival is much more than just an event: it’s an enchanted interlude, a place where the imagination takes flight, where little hands get busy with enthusiasm and eyes sparkle with a thousand lights.

German : Pitchouns Festival

Das Pitchouns Festival ist mehr als nur eine Veranstaltung: Es ist eine zauberhafte Auszeit, ein Raum, in dem die Fantasie beflügelt wird, in dem kleine Hände mit Begeisterung arbeiten und die Augen mit tausend Lichtern glänzen.

Italiano :

Il Pitchouns Festival è molto più di un evento: è una parentesi incantata, un luogo dove la fantasia prende il volo, dove le manine si danno da fare con entusiasmo e dove gli occhi brillano di mille luci.

Espanol : Pitchouns Festival

El Festival Pitchouns es mucho más que un evento: es un interludio encantado, un lugar donde la imaginación echa a volar, donde las manitas se afanan con entusiasmo y donde los ojos brillan con mil luces.

