PITCHOUNS PARADAÏZE #8 Trèbes

PITCHOUNS PARADAÏZE #8

0 Rue de l’Industrie Trèbes Aude

Tarif : 6 – 6 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 14:00:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Pitchouns Paradaïze #8 Cric-crac + Boum Boom Concerts jeune public

Dans le cadre du dispostif Scènes d’Enfance de l’Aude

Bienvenue dans le paradis des minots, parce qu’eux aussi ont besoin de découvrir les joies de la musique live, avec des vrais concerts créés spécialement pour eux.

Une matinée pour découvrir des comptes musicaux qui donnent du courage et une après-midi agitée sur des paroles sensées pour se dépenser sur le dance-floor !

Ouverture des portes à 11h

Cric-Crac 11h30

Spectacle musical de contes

Des histoires abracadabrantes tirées du sac, de gros tubes de chansons du répertoire traditionnel pour les petits, le tout arrangé à la voix, à la guitare et aux sampler, et bruitages à la bouche. Voici la recette magique de Flavia Perez pour partir à l’aventure avec joi

La Boum Boom 14h30

Dance Floor pour les juniors

Une piste de danse où musique, texte, chorégraphies participatives et fantaisie fusionnent dans un cocktail pétaradant. Telle une professeur de Zumba, Anne-laure Carette transmet les mouvements aux enfants. De l’imitation à l’improvisation, elle partage les chorégraphies avec humour sur des compositions originales croisant musique acoustique et électronique. Les basses et beat puissants sont au rendez vous, et l’accordéon vient se poser en live pour délivrer des improvisations.

Jeux, maquillage & CareZone

Des jeux et un stand de maquillage toute la journée ; un espace CareZone pour les enfants et ados où la parole est bienveillante et où toutes les questions qui les taraudent peuvent être posées. Bouchons d’oreille et casques enfants mis à disposition, bibliothèque jeunesse et espace dessin non-sexiste ; pour les parents des + petits, table à langer & micro-ondes.

Buvette & restauration.

.

0 Rue de l’Industrie Trèbes 11800 Aude Occitanie +33 4 68 10 41 28 infos@musicalsol.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pitchouns Paradaïze #8: Cric-crac + Boum Boom Concerts for young audiences

As part of the Scènes d’Enfance de l’Aude program

Welcome to the children’s paradise, because they too need to discover the joys of live music, with real concerts created especially for them.

A morning of spine-tingling musical accounts, and an afternoon of dance-floor action to sensible lyrics!

Doors open at 11 a.m

Cric-Crac 11:30 am

Musical storytelling show

Out-of-the-box stories, big hits from the traditional children’s songbook, all arranged with voice, guitar, sampler and mouth sounds. This is Flavia Perez’s magic recipe for joyful adventure

La Boum Boom 2.30pm

Dance Floor for Juniors

A dance floor where music, text, participatory choreography and fantasy merge in a raucous cocktail. Like a Zumba teacher, Anne-laure Carette teaches children the moves. From imitation to improvisation, she shares the choreography with a sense of humor, to original compositions combining acoustic and electronic music. Bass and powerful beats are the order of the day, and the accordion comes in live to deliver improvisations.

Games, face painting & CareZone

Games and a make-up stand all day long; a CareZone for children and teenagers, where they can ask any questions they may have. Earplugs and children?s headphones available, children?s library and non-sexist drawing area; for parents of the little ones, changing table & microwave.

Refreshments & catering.

L’événement PITCHOUNS PARADAÏZE #8 Trèbes a été mis à jour le 2026-02-18 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT