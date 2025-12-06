Pitchouthèque – Le gang des poussettes Bibliothèque François Mitterrand d’Ambarès-et-Lagrave Ambarès-et-Lagrave
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-06T10:00:00 – 2025-12-06T10:30:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00 – 2026-06-06T10:30:00
Chaque premier samedi du mois les tout-petits ont rendez-vous à la bibliothèque pour un moment de lecture animé par les bibliothécaires. Bien installés sur des coussins douillets, les enfants accompagnés de leurs parents découvriront des nouveautés ou encore les classiques de la littérature jeunesse
Bibliothèque François Mitterrand d’Ambarès-et-Lagrave 9 Rue Edmond Faulat Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 15 20 »}]
Lecture jeune public lecture jeunesse