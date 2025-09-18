Pithiviers fait son cinéma Pithiviers

26 Mail Ouest Pithiviers Loiret

Tarif : 7.8 – 7.8 – EUR

Début : 2025-09-18 20:00:00

fin : 2026-06-11 23:00:00

2025-09-18

Pithiviers fait son cinéma association ciné-club au cinéma Le Mail de Pithiviers.

Chaque mois, découvrez des classiques et films d’auteur en VO, rencontres avec invités et ambiance conviviale. Une programmation culturelle unique pour les amoureux du 7ᵉ art.

Vivez le cinéma autrement avec Pithiviers fait son cinéma, le ciné-club incontournable du Loiret installé au Cinéma Le Mail.

Chaque mois, retrouvez une programmation unique de films cultes, œuvres d’auteur et classiques du 7ᵉ art, souvent en version originale sous-titrée. Plus qu’une simple projection, chaque séance est l’occasion d’échanges conviviaux avec des passionnés, parfois en présence d’acteurs, réalisateurs ou critiques invités.

Accessible à tous, le rendez-vous mensuel de PFSC permet de (re)découvrir sur grand écran des chefs-d’œuvre du cinéma français et international. Une sortie culturelle idéale à Pithiviers pour les amateurs de cinéma et de rencontres enrichissantes. Ne manquez pas la prochaine saison de Pithiviers fait son cinéma et plongez dans l’émotion des grands films ! 7.8 .

26 Mail Ouest Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 15 38 50 16 pithiviersfaitsoncinema45@gmail.com

English :

Pithiviers fait son cinéma: ciné-club association at Le Mail cinema in Pithiviers.

Every month, discover classics and arthouse films in VO, meetings with guests and a friendly atmosphere. A unique cultural program for 7? art lovers.

German :

Pithiviers fait son cinéma: Filmclub im Kino Le Mail in Pithiviers.

Jeden Monat gibt es Klassiker und Autorenfilme in OV, Treffen mit Gästen und eine gesellige Atmosphäre. Ein einzigartiges Kulturprogramm für Liebhaber der 7. Kunst.

Italiano :

Pithiviers fait son cinéma: un cineclub al cinema Le Mail di Pithiviers.

Ogni mese, scoprite i classici e i film d’autore in versione originale, con relatori ospiti e un’atmosfera amichevole. Un programma culturale unico per gli amanti dell’arte.

Espanol :

Pithiviers fait son cinéma: un cineclub en el cine Le Mail de Pithiviers.

Cada mes, descubra clásicos y películas de autor en versión original, con conferenciantes invitados y un ambiente agradable. Un programa cultural único para los amantes del arte 7?

L’événement Pithiviers fait son cinéma Pithiviers a été mis à jour le 2025-08-22 par OT GRAND PITHIVERAIS