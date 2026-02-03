Piti Piou, conte et musique pour les tout-petits Médiathèque de Tourny Vexin-sur-Epte

Piti Piou, conte et musique pour les tout-petits

Médiathèque de Tourny 8 bis rue de la Mare Vexin-sur-Epte

2026-03-07 10:00:00

2026-03-07 10:40:00

2026-03-07

C’est l’histoire de Loriot et Fauvette, de leur nid et d’un renard. Et c’est l’histoire d un oeuf et d’un oisillon qui ne semble pas décidé à sortir. Mais on ne peut pas rester éternellement dans sa coquille. Loriot et Fauvette vont tout mettre en œuvre pour donner envie à leur oisillon de prendre son envol. Un spectacle de contes en musique et en comptines pour les enfants de 1 à 5 ans et leurs parents. .

Médiathèque de Tourny 8 bis rue de la Mare Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 32 53 72 37

