PITI PIOU Salon jeunesse À vos Livres !

Avenue de Bel air Issoudun Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 17:00:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Conte et écriture de Sophie Verdier

Au cœur de la forêt, Loriot et Fauvette ont bâti un nid douillet pour leur petit œuf. Bien à l’abri, l’oisillon rêve d’aventure… et tarde à pointer le bout de son bec.

En partenariat avec la Maison de l’Enfance de 1 à 4 ans Médiathèque Gratuit Sur réservation au 02 54 21 25 22 .

Avenue de Bel air Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 66 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Storytelling and writing by Sophie Verdier

L’événement PITI PIOU Salon jeunesse À vos Livres ! Issoudun a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Pays d’Issoudun