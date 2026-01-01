PITI PIOU Salon jeunesse À vos Livres ! Issoudun
Avenue de Bel air Issoudun Indre
Début : 2026-01-29 17:00:00
fin : 2026-01-29
2026-01-29
Conte et écriture de Sophie Verdier
Au cœur de la forêt, Loriot et Fauvette ont bâti un nid douillet pour leur petit œuf. Bien à l’abri, l’oisillon rêve d’aventure… et tarde à pointer le bout de son bec.
En partenariat avec la Maison de l’Enfance de 1 à 4 ans Médiathèque Gratuit Sur réservation au 02 54 21 25 22 .
Avenue de Bel air Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 66 43
English :
Storytelling and writing by Sophie Verdier
