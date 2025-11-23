PITT OCHA LES OGRES DE BARBACK Parc de la Cigalière Béziers

PITT OCHA LES OGRES DE BARBACK

Parc de la Cigalière La Cigalière Béziers Hérault

Décloisonnée et ouverte sur le monde, la musique des Ogres de Barback, avec Pitt Ocha, s’invite à hauteur d’enfance.

Qu’elle soit acoustique ou électrique, enracinée ou métissée, festive ou contemplative, elle parle à toutes les oreilles. Poétique ou survoltée, amoureuse ou contestataire, pour les petits, les grands, ou les deux à la fois, elle célèbre la diversité des sons, des cultures et des émotions. L’écriture, entre réalisme et imaginaire, aborde avec tendresse les grands sujets du quotidien. Elle porte la marque de gens engagés, responsables, mais sans jamais donner de leçons.

Avec Pitt Ocha, nous entrons sous un chapiteau coloré, décoré de rêves et de sons. Il a le don de jongler avec les bruits du monde il les dompte, les transforme en chansons et nous les partage.

À travers un maelstrom visuel et sonore mêlant musique, poésie et clins d’œil au cirque, il nous emmène à la rencontre de ses amis d’horizons multiples. À nous tou(te)s de jouer, ensemble ! .

English :

Open to the world, Les Ogres de Barback?s music, with Pitt Ocha, invites us to experience childhood at its best.

German :

Die Musik von Les Ogres de Barback mit Pitt Ocha ist offen und weltoffen und lädt auf Kinderhöhe ein.

Italiano :

La musica de Les Ogres de Barback, con Pitt Ocha, è aperta al mondo e assume una qualità infantile.

Espanol :

La música de Les Ogres de Barback, con Pitt Ocha, se abre al mundo y adquiere un carácter infantil.

