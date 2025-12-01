Pitt Ocha Les Ogres de Barback La Motte des fées Sous-chapiteau à Matha Matha

Pitt Ocha Les Ogres de Barback La Motte des fées Sous-chapiteau à Matha Matha samedi 13 décembre 2025.

Pitt Ocha Les Ogres de Barback La Motte des fées

Sous-chapiteau à Matha Avenue Paul Monmoine Matha Charente-Maritime

Tarif : 16.99 – 16.99 – 16.99 EUR

Enfant de -12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Le grand cirque des Ogres de Barback débarque à Matha pour l’avant dernière date de sa tournée !

.

Sous-chapiteau à Matha Avenue Paul Monmoine Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lamottedesfees@gmail.com

English :

false

German :

Der große Zirkus Ogres de Barback kommt für den vorletzten Termin seiner Tournee nach Matha!

Italiano :

Il grande circo Ogres de Barback arriva a Matha per la penultima data del suo tour!

Espanol :

¡El gran circo de los Ogros de Barback llega a Matha para la penúltima fecha de su gira!

L’événement Pitt Ocha Les Ogres de Barback La Motte des fées Matha a été mis à jour le 2025-10-03 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme