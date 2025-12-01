Pitt Ocha Les Ogres de Barback La Motte des fées Sous-chapiteau à Matha Matha
Pitt Ocha Les Ogres de Barback La Motte des fées
Sous-chapiteau à Matha Avenue Paul Monmoine Matha Charente-Maritime
Tarif : 16.99 – 16.99 – 16.99 EUR
Enfant de -12 ans
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14
Le grand cirque des Ogres de Barback débarque à Matha pour l’avant dernière date de sa tournée !
Sous-chapiteau à Matha Avenue Paul Monmoine Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lamottedesfees@gmail.com
Der große Zirkus Ogres de Barback kommt für den vorletzten Termin seiner Tournee nach Matha!
Italiano :
Il grande circo Ogres de Barback arriva a Matha per la penultima data del suo tour!
Espanol :
¡El gran circo de los Ogros de Barback llega a Matha para la penúltima fecha de su gira!
L’événement Pitt Ocha Les Ogres de Barback La Motte des fées Matha a été mis à jour le 2025-10-03 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme