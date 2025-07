Più et le voyage vers l’horizon Festival théâtral rural »Le Champ des Possibles” Malicorne-sur-Sarthe

dimanche 24 août 2025.

Più et le voyage vers l’horizon Festival théâtral rural »Le Champ des Possibles”

La Guinguette Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-08-24 10:30:00

fin : 2025-08-24 11:00:00

2025-08-24

Par les comédiens du stage « Théâtre, marionnettes et art plastique »

15 enfants et adolescents de Malicorne, Mézeray et leurs environs ont pris part à une semaine de stage « Théâtre, Marionnette et Art Plastique ».

A l’issue de leurs explorations artistiques sous le regard de Solveig Maupu (Compagnie Zélie) comédienne, marionnettiste et pédagogue -, ils vous présentent leurs travaux autour de la pièce « Più et le voyage vers l’horizon ».

Un parcours pédagogique accessible gratuitement aux jeunes apprentis comédiens, grâce au soutien du Ministère de la Culture / Drac Pays de la Loire Été Culturel 2025. Più est une petite fille qui rêve d’aventure et de partir vers l’horizon, vers un pays lointain. Nous la suivons dans son parcours initiatique.

Au gré de ses rencontres, c’est le chemin de la vie qui la guide et la fait grandir… Et nous avec !

Festival organisé par la Compagnie La Part de l’Ombre, grâce au soutien des villes de Mézeray et Malicorne-sur-Sarthe, de la Communauté de communes du Val de Sarthe, du Fond de la Vie Associative, du Ministère de la Culture été Culturel 2025, du Crédit Mutuel de La Suze-sur-Sarthe, des Fraisiers Production, du Magasin Frais Malin de Noyen-sur-Sarthe, et du Grenier Malicornais. .

La Guinguette Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

