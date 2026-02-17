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PIXEL BREIL 2026 Salle festive Nantes

jeudi 29 octobre 2026 · Salle festive · Nantes

PIXEL BREIL 2026 Salle festive Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Salle festive
Adresse
38 rue du Breil, 44100 Nantes
Ville
44036 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-29 14:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99 

PIXEL BREIL 2026 ce sera du 26 au 29 octobre, gratuit et ouvert à toutes et tous ! Nous serons dans la salle festive du 38 rue du Breil.Tout un programme : jeux-vidéo, impression 3D, graveuse/découpeuse laser, brodeuse numérique, Musique Assistée par Ordinateur, atelier réparation d’ordinateur, flocage sur t-shirt et plein d’autres surprises !

Salle festive Nantes 44036
0244763221


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