PIXEL BREIL 2026 Salle festive Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-29 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

PIXEL BREIL 2026 ce sera du 26 au 29 octobre, gratuit et ouvert à toutes et tous ! Nous serons dans la salle festive du 38 rue du Breil.Tout un programme : jeux-vidéo, impression 3D, graveuse/découpeuse laser, brodeuse numérique, Musique Assistée par Ordinateur, atelier réparation d’ordinateur, flocage sur t-shirt et plein d’autres surprises !

Salle festive Nantes 44036

0244763221



Afficher la carte du lieu Salle festive et trouvez le meilleur itinéraire

