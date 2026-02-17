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PIXEL BREIL 2026 Salle festive Nantes
jeudi 29 octobre 2026 · Salle festive · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-29 14:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99
PIXEL BREIL 2026 ce sera du 26 au 29 octobre, gratuit et ouvert à toutes et tous ! Nous serons dans la salle festive du 38 rue du Breil.Tout un programme : jeux-vidéo, impression 3D, graveuse/découpeuse laser, brodeuse numérique, Musique Assistée par Ordinateur, atelier réparation d’ordinateur, flocage sur t-shirt et plein d’autres surprises !
Salle festive Nantes 44036
0244763221
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