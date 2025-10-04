Pixel fest: festival des loisirs numériques et du jeu vidéo #7 La Forge Portets

La Forge 27 Rue du 8 Mai 1945 Portets Gironde

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Le Pixel Fest revient pour sa septième édition !

Un riche programme autour du jeu vidéo et des loisirs numériques vous y attend. Comme l’année dernière, l’Espace Culturel La Forge à Portets accueillera de nouveau l’événement !

Au programme

Toute la journée

Espace retrogaming avec Musée Replay

« T’as la ref ? » quiz sur les jeux vidéos

Casques de réalité virtuelle sur PS5

Guitar Hero & Taiko avce l’Association Rythmania

Animation Pixel Art avec Victor Lohézic

Just Dance sur XBOX One

EA Sports FC23 sur PS4

Drone soccer

Pôle créatif

Espace prévention

Dès 14h Tournoi rétro Super Smash Bros Melee sur Gamecube animé par RGB (inscription sur place jusqu’à 13h30)

16h30 Concours cosplay, défilé et remise du prix (inscription sur place jusqu’à 16h)

17h Finale du tournoi et remise du prix

18h Clôture de l’évènement avec un spectacle gratuit « Panique sous terre » (à partir de 6 ans) .

La Forge 27 Rue du 8 Mai 1945 Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 38 00 contact@convergence-garonne.fr

