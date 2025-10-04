Pixel fest: festival des loisirs numériques et du jeu vidéo #7 La Forge Portets
Pixel fest: festival des loisirs numériques et du jeu vidéo #7 La Forge Portets samedi 4 octobre 2025.
Pixel fest: festival des loisirs numériques et du jeu vidéo #7
La Forge 27 Rue du 8 Mai 1945 Portets Gironde
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Le Pixel Fest revient pour sa septième édition !
Un riche programme autour du jeu vidéo et des loisirs numériques vous y attend. Comme l’année dernière, l’Espace Culturel La Forge à Portets accueillera de nouveau l’événement !
Au programme
Toute la journée
Espace retrogaming avec Musée Replay
« T’as la ref ? » quiz sur les jeux vidéos
Casques de réalité virtuelle sur PS5
Guitar Hero & Taiko avce l’Association Rythmania
Animation Pixel Art avec Victor Lohézic
Just Dance sur XBOX One
EA Sports FC23 sur PS4
Drone soccer
Pôle créatif
Espace prévention
Dès 14h Tournoi rétro Super Smash Bros Melee sur Gamecube animé par RGB (inscription sur place jusqu’à 13h30)
16h30 Concours cosplay, défilé et remise du prix (inscription sur place jusqu’à 16h)
17h Finale du tournoi et remise du prix
18h Clôture de l’évènement avec un spectacle gratuit « Panique sous terre » (à partir de 6 ans) .
La Forge 27 Rue du 8 Mai 1945 Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 38 00 contact@convergence-garonne.fr
